Умирзак Шукеев чествовал героев мирных дней

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Совершить подвиг удается не каждому. В Туркестанской области есть граждане, которые, рискуя своей жизнью, защищают чужую. Сегодня аким Туркестанской области Умирзак Шукеев чествовал таких героев, сообщает Zakon.kz.

Сегодня мы встречаемся с действительно настоящими патриотами, смелыми гражданами. Вы – пример для современной молодежи. Они узнают от вас, что такое патриотизм. В регионе немало граждан, которых можно назвать настоящими патриотами. Добровольцы спасали людей и скот во время трагедий в Арыси и Мактаарале. Об этом знает вся страна. Наша молодежь участвовала в военно-патриотическом молодежном конкурсе «Айбын». Туркестанская область завоевала Кубок патриотов. Все это свидетельствует о готовности жителей региона защищать Родину. Вы совершаете подвиг, спасая людей от пожаров и катастроф. Вы – герои мирного дня. О таких людях нужно рассказывать. Мы гордимся вами и готовы поддержать ваши инициативы. Туркестан развивается благодаря таким гражданам. Новому Казахстану нужны такие смелые, отзывчивые люди, как вы. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев Фото: пресс-служба акима Туркестанской области Хайруллаев Аян Рысбекович, руководитель миграционного отделения Жетысайского районного отдела полиции, вынес пожилую женщину из пожара. Кансеит Мухаммед Абылкасымович, сотрудник Сайрамского районного центра занятости населения, при пожаре в здании, расположенном в селе Аксукент и в котором он работает, снял во время пожара Государственный флаг с крыши. Рысбек Мейрбек Нуржигитович, житель Казыгуртского района, спас годовалого ребенка, который упал в туалет. Керимбеков Нургали Жусупалиевич, командир отделения пожарной части №12 города Кентау, старший сержант гражданской защиты, спас двухлетнего малыша, который упал в трубу. Фото: пресс-служба акима Туркестанской области Награжденные герои выразили благодарность за внимание акиму области и выразили готовность служить обществу. Читайте также Аким Алматы ознакомился с ходом строительных работ на объектах дорожной инфраструктуры Сильная жара и грозы – в 6 областях объявлено штормовое предупреждение Обязан ли сотрудник сообщать об уходе на больничный

Следите за новостями zakon.kz в: