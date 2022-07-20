Инна Чурикова госпитализирована в реанимацию с многочисленными переломами

Советская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в реанимацию. По информации российских СМИ, народная артистка СССР находится в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Baza, артистка самостоятельно приехала в Боткинскую больницу после неудачного падения. Врачам актриса рассказала о сильных болях в грудной клетке.

Сообщается, что после обследования Чуриковой диагностировали перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

78-летняя актриса сыграла в таких известных фильмах, как «Ширли-мырли», «Тот самый Мюнхгаузен», «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Военно-полевой роман», «Ребро Адама», а также в телесериале «Идиот».

С 1975 года Чурикова играет в Театре имени Ленинского комсомола («Ленком») в Москве. Является народной артисткой СССР (1991), лауреатом Государственной премии РФ (1997), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986) и премии Ленинского комсомола (1976). Полный кавалер ордена государственной награды Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством».