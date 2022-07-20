Аким Алматы ознакомился с ходом строительных работ на объектах дорожной инфраструктуры

В ходе рабочей поездки аким города Ерболат Досаев посетил объекты дорожной инфраструктуры в Наурызбайском, Жетысуском и Медеуском районах, сообщает Zakon.kz.

Объезд начался с ознакомления с ходом среднего ремонта дорог в микрорайоне Тастыбулак в Наурызбайском районе, где предусмотрены работы на 6 улицах общей протяженностью 8,6 км. На сегодня проведен ремонт на улице Таутаган. Оставшиеся улицы будут отремонтированы после полного завершения строительства инженерных коммуникаций, по которым на месте у главы города возникли вопросы к ответственным управлениям. Подрядчик по строительству инженерных коммуникаций не выполнил обязательства по контракту, вследствие чего были приостановлены дальнейшие работы по ремонту дорог в микрорайоне. Глава мегаполиса дал поручение предусмотреть альтернативный вариант продолжения работ, чтобы закончить запланированный ремонт качественно и в срок.

Фото: УВП Алматы

Глава города также посетил микрорайон Акжар, где ведется строительство новых дорог на 89 улицах общей протяженностью 45,3 км. Сегодня в асфальтобетонном покрытии уже 10 улиц протяженностью 2,5 км. Работы планируется завершить до конца 2023 года. Аким сделал замечания к качеству проведенных работ по укладке асфальта и поручил усилить контроль.

В ходе объезда аким Алматы проверил ход дорожно-строительных работ по пробивке улицы Толе би до границ города. Специалистами ведутся подготовительные и мобилизационные мероприятия, работы планируется завершить до конца 2023 года. Ерболат Досаев по поступающим просьбам жителей поручил ускорить работу и до конца текущего года осуществить пробивку улицы Толе би до улицы Алатау, обеспечив тем самым проезд до жилого комплекса «Алма Сити».

Фото: УВП Алматы

Следующим пунктом рабочего объезда стала транспортная развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Жетысуском районе. Строительство объекта затянулось, подрядчик проводит работу некачественно, нарушены сроки плана-графика производственных процессов. В этой связи аким поручил принять меры по отношению к подрядчику в недельный срок. Ввод данной развязки в установленный срок должен был позволить улучшить пропускную способность в северном направлении, увеличив трафик по проспекту Сейфуллина на 15-20 процентов, по улице Жансугурова – на 10-15 процентов.

Фото: УВП Алматы

Также в этот день глава города ознакомился с ходом работ на одном из пилотных проектов в Медеуском районе – по экспериментальному использованию асфальтобетонной смеси на полимерном битуме. Так, 16-17 июля 2022 года на трех участках улицы Гоголя по северной стороне автобусной полосы были проведены работы по пилотному использованию указанного дорожно-строительного материала. Специалисты будут наблюдать за «поведением» применяемой технологии и состоянием покрытия в течение года.

По итогам объезда аким Алматы дал поручение повысить контроль за качеством выполняемых работ и завершить проекты в установленные сроки.