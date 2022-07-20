Смертельное ДТП в Алматинской области – заведено уголовное дело

По факту смертельного ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак, в котором пострадали два водителя и погиб 11-летний мальчик, заведено уголовное дело, передает Zakon.kz.

20 июля в 12:05 в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что на автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак произошло ДТП.

На месте происшествия установлено, что 39-летний гражданин, управляя автомашиной марки Toyota Camry, следовал по автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак в западном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомашиной «ВАЗ» Lada-21114. ДП Алматинской области

Как уточнили в полиции, в результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался несовершеннолетний пассажир автомашины «ВАЗ». Оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.