Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Смертельное ДТП в Алматинской области – заведено уголовное дело

ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак Фото: Zakon.kz
По факту смертельного ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак, в котором пострадали два водителя и погиб 11-летний мальчик, заведено уголовное дело, передает Zakon.kz.

20 июля в 12:05 в дежурную часть Карасайского РУП поступило сообщение о том, что на автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак произошло ДТП.

На месте происшествия установлено, что 39-летний гражданин, управляя автомашиной марки Toyota Camry, следовал по автодороге Алматы – Жандосов – Бесмойнак в западном направлении. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомашиной «ВАЗ» Lada-21114.ДП Алматинской области

Как уточнили в полиции, в результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался несовершеннолетний пассажир автомашины «ВАЗ». Оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 345 ч. 3 УК РК. По заключению назначенных судебных экспертиз, а также по результатам досудебного расследования по делу будет принято процессуальное решение.Пресс-служба ДП Алматинской области

Читайте также

Инна Чурикова госпитализирована в реанимацию с многочисленными переломами

Очередные видеоизвинения от лихача опубликовали полицейские Алматы

Женщину насильно затолкали в машину на глазах очевидцев в Актобе

Оксана Житникова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления