1,5 кг марихуаны перевозил житель Кызылординской области в машине

Полицейские Кызылординской области задержали водителя автомобиля Honda Odyssey на мобильном посту, сообщает Zakon.kz.

Осмотр машины провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора – 2022» 9 июля около 21:00 в Кызылорде.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК («Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере без цели сбыта»). Пресс-служба ДП Кызылординской области

За шесть месяцев в Кызылординской области выявлено 96 фактов правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 19 – сбыт наркотиков, 6 – хранение наркотических средств в особо крупном размере, 2 – реклама наркотиков, 19 – выращивание наркотиков, 50 – проступки. Из незаконного оборота изъято 22 кг 937 грамм наркотических веществ, в том числе 479 грамм «синтетики».