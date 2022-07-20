Виновных в вырубке деревьев на проспекте Гагарина в Алматы накажут

Фото: управления экологии и окружающей среды Алматы

Горожане обратили внимание на вырубку деревьев на проспекте Гагарина рядом со строящимся зданием. Посчитав такие действия незаконными, они подняли тревогу. В Управлении экологии и окружающей среды города Алматы отреагировали на обращение, сообщает Zakon.kz.

В комментарии ведомства говорится, что разрешение на вырубку деревьев по адресу: проспект Гагарина, 80 не выдавалось. По данному факту совместно с сотрудниками МПС ДП города Алматы организован выезд на место. В ходе обследования установлен факт кронирования деревьев в количестве трех штук породы тополь. Замруководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Улан Абдулдаев По данному факту будет составлен административный протокол по 386 статье КоАП РК и взято гарантийное обязательство по компенсационной посадке деревьев лиственных пород в количестве 150 шт. Заказчиком кронирования деревьев является гражданин Бекмусаев Б.К., осуществляющий «строительство медицинского центра», расположенного по вышеуказанному адресу. Читайте также Аким Алматы ознакомился с ходом строительных работ на объектах дорожной инфраструктуры Умирзак Шукеев чествовал героев мирных дней Сильная жара и грозы – в 6 областях объявлено штормовое предупреждение

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