Виновных в вырубке деревьев на проспекте Гагарина в Алматы накажут
Фото: управления экологии и окружающей среды Алматы
Горожане обратили внимание на вырубку деревьев на проспекте Гагарина рядом со строящимся зданием. Посчитав такие действия незаконными, они подняли тревогу. В Управлении экологии и окружающей среды города Алматы отреагировали на обращение, сообщает Zakon.kz.
В комментарии ведомства говорится, что разрешение на вырубку деревьев по адресу: проспект Гагарина, 80 не выдавалось.
По данному факту совместно с сотрудниками МПС ДП города Алматы организован выезд на место. В ходе обследования установлен факт кронирования деревьев в количестве трех штук породы тополь. Замруководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Улан Абдулдаев
По данному факту будет составлен административный протокол по 386 статье КоАП РК и взято гарантийное обязательство по компенсационной посадке деревьев лиственных пород в количестве 150 шт.
Заказчиком кронирования деревьев является гражданин Бекмусаев Б.К., осуществляющий «строительство медицинского центра», расположенного по вышеуказанному адресу.
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