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Мирзиёев подписал указ о прекращении действия ЧП в Каракалпакстане

подписал указ о прекращении действия ЧП в Каракалпакстане Фото: joqargikenes.uz
Шавкат Мирзиёев подписал указ о прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает АН Podrobno.uz, президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 21 июля.

Напомним, 2 июля президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан».

13 июля стало известно, что в Каракалпакстане смягчат режим чрезвычайного положения.

4 июля в надзорном ведомстве сообщили, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 516 человек, многих уже отпустили. Согласно данным правоохранителей на 4 июля, в ходе беспорядков погибли 18 человек.

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