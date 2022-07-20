Мирзиёев подписал указ о прекращении действия ЧП в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев подписал указ о прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает АН Podrobno.uz, президент Шавкат Мирзиёев, принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, а также учитывая, что в регионе восстановлен общественный порядок, обеспечены безопасность граждан, защита их прав и свобод, подписал указ о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана с 05:00 21 июля.

Напомним, 2 июля президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан».

13 июля стало известно, что в Каракалпакстане смягчат режим чрезвычайного положения.

4 июля в надзорном ведомстве сообщили, что сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 516 человек, многих уже отпустили. Согласно данным правоохранителей на 4 июля, в ходе беспорядков погибли 18 человек.