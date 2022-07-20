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Ситуация в Украине: Европа сокращает потребление газа, Сирия разрывает дипотношения с Украиной

Ситуация в Украине 20 июля Фото: kremlin.ru
По словам Владимира Путина, Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего. США на этой неделе объявят о новом пакете помощи для Украины, сообщает Zakon.kz.

  • Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи конфликта изменятся. Речь пойдет не только о самопровоглашенных ДНР и ЛНР, но еще и Херсонской, Запорожской областях и других территориях, сказал глава МИД РФ Лавров.

  • Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего, заявил Владимир Путин на встрече в Тегеране.

  • Там же он отметил, что европейцы – «большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Отсюда все началось, не из-за каких-то действий России и «Газпрома». И цены поползли».

  • Уход западных компаний с рынка РФ заставляет «шевелиться» и избавляться от опасной и унизительной зависимости от зарубежных технологий, считает президент РФ Путин.

  • Также Путин пообещал, что вся Россия поможет привести в порядок самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

  • В Еврокомиссии официально подтвердили, что хотят сократить потребление газа в ЕС на 15%.

  • Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Агентство SANA сообщает, что это ответ на аналогичное решение Киева.

  • США на этой неделе объявят о новом пакете помощи для Украины, который будет включать в себя системы HIMARS. Об этом сообщили в Белом доме.

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Россия Ситуация в Украине Европейская комиссия Европейский Союз Путин Владимир Сирия США
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