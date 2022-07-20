Ситуация в Украине: Европа сокращает потребление газа, Сирия разрывает дипотношения с Украиной

Если Украина получит от западных стран дальнобойные вооружения, то географические задачи конфликта изменятся. Речь пойдет не только о самопровоглашенных ДНР и ЛНР, но еще и Херсонской, Запорожской областях и других территориях, сказал глава МИД РФ Лавров.

Запад занял ведущие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов и не может предложить свою модель будущего, заявил Владимир Путин на встрече в Тегеране.

Там же он отметил, что европейцы – «большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Отсюда все началось, не из-за каких-то действий России и «Газпрома». И цены поползли».

Уход западных компаний с рынка РФ заставляет «шевелиться» и избавляться от опасной и унизительной зависимости от зарубежных технологий, считает президент РФ Путин.

Также Путин пообещал, что вся Россия поможет привести в порядок самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

В Еврокомиссии официально подтвердили, что хотят сократить потребление газа в ЕС на 15%.

Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Агентство SANA сообщает, что это ответ на аналогичное решение Киева.