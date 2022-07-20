Житель ВКО сбил трех лошадей и погиб в ДТП

21-летний водитель сбил трех лошадей на трассе в Восточном Казахстане и погиб сам, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 20 июля около 4:20 на 484/837 км трассы «Омск-Майкапчагай» в Жарминском районе.

Водитель автомобиля Tоyota Crown не справился с управлением и сбил трех лошадей.

В результате ДТП 21 от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, он скончался на месте. Четверо пассажиров (две женщины 1974 г.р. и 1997 г.р., мужчина 1997 г.р. и ребенок 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Один из мужчин госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.