Житель ВКО сбил трех лошадей и погиб в ДТП
Фото: Instagram/oo_osa_semey_vko
21-летний водитель сбил трех лошадей на трассе в Восточном Казахстане и погиб сам, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло 20 июля около 4:20 на 484/837 км трассы «Омск-Майкапчагай» в Жарминском районе.
Водитель автомобиля Tоyota Crown не справился с управлением и сбил трех лошадей.
В результате ДТП 21 от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, он скончался на месте. Четверо пассажиров (две женщины 1974 г.р. и 1997 г.р., мужчина 1997 г.р. и ребенок 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Один из мужчин госпитализирован.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Пресс-служба ДП ВКО
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