Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Житель ВКО сбил трех лошадей и погиб в ДТП

ДТП в ВКО, погиб водитель и три лошади Фото: Instagram/oo_osa_semey_vko
21-летний водитель сбил трех лошадей на трассе в Восточном Казахстане и погиб сам, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 20 июля около 4:20 на 484/837 км трассы «Омск-Майкапчагай» в Жарминском районе.

Водитель автомобиля Tоyota Crown не справился с управлением и сбил трех лошадей.

В результате ДТП 21 от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, он скончался на месте. Четверо пассажиров (две женщины 1974 г.р. и 1997 г.р., мужчина 1997 г.р. и ребенок 2021 г.р.) доставлены в медицинское учреждение. Один из мужчин госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.3 УК РК - Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Пресс-служба ДП ВКО

Читайте также

Смертельное ДТП в Алматинской области – заведено уголовное дело

Инна Чурикова госпитализирована в реанимацию с многочисленными переломами

Очередные видеоизвинения от лихача опубликовали полицейские Алматы

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления