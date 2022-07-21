Мужчину, умышленно переехавшего лошадь на внедорожнике, арестовали

Жителя Алматинской области, намеренно переехавшего лошадь несколько раз, посадят на 10 суток под арест, сообщает Zakon.kz.

Поместить живодера за решетку решили в суде 20 июля несмотря на то, что ранее стороны примирились, передает КТК.

Инцидент вызвал возмущение у местных жителей. 19 июля около 20 жителей поселка Междуреченск окружили дом мужчины, чтобы учинить самосуд. В Сети даже появилось видео, где они кричали, что сожгут дом.

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В полиции Алматинской области подтвердили информацию. Прибывшие сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись по домам.

Ранее сообщалось, что 38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь.

Задержанный правонарушитель объяснил свой поступок так: «пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей».

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Правоохранители сообщили: раненое животное выжило, но хозяева решили его зарезать, поскольку из-за полученных травм конь не мог двигаться.

Мужчина возместил ущерб и публично извинился. Но это не освободило его от ответственности.