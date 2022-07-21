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За пост премьер-министра Британии будут бороться Риши Сунак и Лиз Трасс

Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за место премьера Фото: Instagram/rishisunakmp
На пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии претендуют теперь только два кандидата – бывший министр финансов Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Экс-глава Минобороны Пенни Мордонт выбыла из гонки, передает ТАСС со ссылкой на главу парламентского Комитета 1922 Грэма Брейди.

По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования в парламенте Мордонт получила 105 голосов, Сунак — 137, а Трасс — 111. Для сравнения: на выборах 2019 года, которые выиграл Борис Джонсон, он опережал Джереми Ханта с двукратным разрывом (160 голосов против 77).

В последнем туре победителя выберут все члены Консервативной партии, число которых в настоящий момент практически достигло 200 тыс. Голосование пройдет по почте, а результаты объявят 5 сентября с возобновлением работы парламента после летнего перерыва.

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