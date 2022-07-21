Опубликовано видео первого дня визита Касым-Жомарт Токаева в Чолпон-Ату
Первый день рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в (Кыргызстан), - подписано видео.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля.
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