Опубликовано видео первого дня визита Касым-Жомарт Токаева в Чолпон-Ату

Видео посещения президентом Казахстана города Чолпон-Аты опубликовала пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

Первый день рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в (Кыргызстан), - подписано видео.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля.

Касым-Жомарт Токаев встретился с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана на Иссык-Куле.

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