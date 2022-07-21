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Стали известны мотивы мужчины, напавшего с ножом на женщин в Алматы

Мотивы напавшего на женщин в Алматы Фото: Zakon.kz
Почему мужчина напал на свою гражданскую жену в Наурызбайском районе Алматы, рассказали родственники пострадавшей, передает Zakon.kz.

В интервью телеканалу Almaty.tv, сестра пострадавшей сообщила, что причиной нападения стала ревность.

Напомним, по казахстанским соцсетям разошлось видео, на котором мужчина нападает вечером на женщину и бьет ее ножом.

Выяснилось, что инцидент разыгрался 18 июля. Надира Сакиева приехала домой на такси, в этот момент на нее набросился гражданский муж. Он нанес женщине 11 ножевых ранений. Затем напал на ее мать, которая пыталась помочь дочери.

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Спугнули нападавшего соседи, в том числе военнослужащий контрактной службы сержант Жаркынбек Айдарханбеков. Услышав крики, мужчина выбежал на улицу и погнался за злоумышленником.

Сержант загнал его на кладбище, нашел среди могил в темноте, задержал и передал полиции.

Старший сын вышел, снял с себя футболку и до приезда скорой мы оказывали первую медицинскую помощь. Сын прижал футболку, брюшная полость была сильно ранена оттуда прям кровь шла. Она до приезда скорой была у него на коленях. Скорая ехала 15 минут, маме тоже оказали первую необходимую помощь. Очевидица Патигуль Ахтамова

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Сейчас нападавший находится в изоляторе временного содержания. Пострадавшие - в больнице.

Первая пациентка 23 года, множественные резанные ранения, грудной клетки, брюшной полости. Экстренно было проведено оперативное лечение, соответственно протоколу. После операции она находится в реанимации. Вторая пациентка после операции, сразу же в реанимацию направили, понаблюдали с аппарата сняли, после стабилизации гемодинамики перевели в тот же день в отделение. Заведующий отделением хирургии ГКБ №7

В больнице дежурит родная сестра пострадавшей женщины. Она подробно рассказала, как, и из-за чего все произошло.

Я знаю правду. До этого он угрожал, мы писали заявление, даже я писала. Он угрожал говорил ты будешь моей или ничьей. Я тебя зарежу, убью, а сын вырастет сам поймет, говорил он. Это была ревность, это была даже не ревность, а он психически больной. Она вот приезжает с работы, пару раз бывало, что он нападал на таксистов избивал их. Сестра пострадавшей Наргиз Сакиева

Кроме того, Наргиз рассказала, что мошенники хотят нажиться на горе их семьи. Оказалось, что неизвестные от ее имени организовали сбор средств, и указали неправильные реквизиты. Поэтому она призвала казахстанцев быть бдительными. Девушка намерена обратится в полицию.

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