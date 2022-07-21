Китай усиливает свою зависимость от угля

Ранее китайские чиновники предложили отменить почти двухлетний запрет на австралийский уголь. Некоторые компании уже готовятся возобновить импорт, заменив российский уголь на австралийский, сообщает Zakon.kz.

Китай ускоряет выдачу разрешений на строительство новых угольных электростанций. Страна решила усилить свою зависимость от этого топлива на фоне растущих рисков нехватки электроэнергии, сообщает Lenta.ru.

Исследование Greenpeace показывает, что в первом квартале 2022 года было выдано разрешений на сжигание 8,63 гигаватт мощности, что эквивалентно 47 процентам разрешений, полученных за весь 2021 год.

Проблемы с электроэнергией в Китае не имеют ничего общего с недостаточным производством — на самом деле, угольные электростанции уже имеют избыточную мощность.

Чтобы решить эту проблему, правительству необходимо сосредоточиться на таких вещах, как интеграция сетей и хранение энергии. Все больший акцент на новых угольных электростанциях будет только отвлекать от верных решений.