Собака напала на школьницу в Караганде: хозяин усыпит животное

Фото: pixabay

Во время инцидента на крики о помощи подбежали очевидцы и начали бить собаку палкой и применили перцовый баллончик. Собака убежала, но через несколько минут на другом участке напала на парней, сообщает Zakon.kz.

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