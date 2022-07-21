Собака напала на школьницу в Караганде: хозяин усыпит животное
Фото: pixabay
Во время инцидента на крики о помощи подбежали очевидцы и начали бить собаку палкой и применили перцовый баллончик. Собака убежала, но через несколько минут на другом участке напала на парней, сообщает Zakon.kz.
20 июля в мкр Степной-4 собака укусила 14-летнюю жительницу города. Подросток обратилась за медицинской помощью.
Полицейские установили владельца животного. В отношении 36-летнего мужчины составили административный протокол по ст. 407-2 ч. 1 п. 4 КРКоАП и оштрафовали на 10 МРП (31 800 тенге).
Также мужчина обязался добровольно оплатить в полном объеме все расходы на лечение потерпевшей и усыпить животное.
Собака без поводка и без намордника вцепилась в подростка и искусала руки, ноги и живот.
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