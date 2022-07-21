Ураган сорвал крыши на западе Казахстана, в ДЧС винят качество строительства

Ураган начался внезапно и продолжался недолго. Однако силы ветра хватило для того, чтобы снести несколько крыш и перепугать людей, сообщает Zakon.kz.

Ущерб от разыгравшейся непогоды подсчитывают на западе Казахстана. В Актюбинской области сильные порывы ветра и пыльная буря сносили кровли со зданий. Больше всего досталось Шалкарскому району, сообщает КТК.

По информации ДЧС, скорость порывов достигала 21 метра в секунду. Человеческих жертв удалось избежать, даже при том, что одна из крыш рухнула со здания, расположенного на территории шалкарского вокзала. Ветер снес часть кровли прямо на железнодорожные пути. В самом здании вокзала, по словам очевидцев, были выбиты стекла.

Частичное обрушение кровли зафиксировали также в здании школы №2, в спортивном комплексе и одном частном доме.

Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы. Восстанавливают крыши зданий, разбирают завалы. Спасатели говорят, что подобные разрушения связаны больше не с аномально сильным ветром, а с нарушением правил строительства.

Была сорвана кровля с трех административных зданий и одного жилого дома. Из них в одном здании – крыша, по-моему, школа, там ремонт сейчас проводится. А в остальных сейчас силами спасателей и местных исполнительных органов работы по восстановлению кровли производятся. Начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов

В настоящее время внесены изменения в строительные правила с учетом ветровых нагрузок, поэтому на это надо обращать внимание.