Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ураган сорвал крыши на западе Казахстана, в ДЧС винят качество строительства

Ураган в Актюбинской области Фото: pixabay
Ураган начался внезапно и продолжался недолго. Однако силы ветра хватило для того, чтобы снести несколько крыш и перепугать людей, сообщает Zakon.kz.

Ущерб от разыгравшейся непогоды подсчитывают на западе Казахстана. В Актюбинской области сильные порывы ветра и пыльная буря сносили кровли со зданий. Больше всего досталось Шалкарскому району, сообщает КТК.

По информации ДЧС, скорость порывов достигала 21 метра в секунду. Человеческих жертв удалось избежать, даже при том, что одна из крыш рухнула со здания, расположенного на территории шалкарского вокзала. Ветер снес часть кровли прямо на железнодорожные пути. В самом здании вокзала, по словам очевидцев, были выбиты стекла.

Частичное обрушение кровли зафиксировали также в здании школы №2, в спортивном комплексе и одном частном доме.

Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы. Восстанавливают крыши зданий, разбирают завалы. Спасатели говорят, что подобные разрушения связаны больше не с аномально сильным ветром, а с нарушением правил строительства.

Была сорвана кровля с трех административных зданий и одного жилого дома. Из них в одном здании – крыша, по-моему, школа, там ремонт сейчас проводится. А в остальных сейчас силами спасателей и местных исполнительных органов работы по восстановлению кровли производятся. Начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов

В настоящее время внесены изменения в строительные правила с учетом ветровых нагрузок, поэтому на это надо обращать внимание.

Читайте также

Собака напала на школьницу в Караганде: хозяин усыпит животное

Стали известны мотивы мужчины, напавшего с ножом на женщин в Алматы

Житель ВКО сбил трех лошадей и погиб в ДТП

Данияр Кунафин
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления