Украинское зерно в немецкие порты начнет перевозить Deutsche Bahn

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn планирует отправлять по несколько составов с украинским зерном в неделю. Большинство грузов будут поступать через Румынию, сообщает Zakon.kz.

Для этих целей концерн планирует переориентировать сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи, сообщает Deutsche Welle.

Зерно будут доставлять, в частности, в порты Росток, Гамбург, а также Браке, расположенный вблизи Бремерхафена.

Большая часть грузов будет поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и располагает инфраструктурой, требуемой для перевозки сельхозпродукции. Еще часть грузов планируют перевозить через Польшу.

Deutsche Bahn планирует отправлять по несколько железнодорожных составов в неделю.

В июне гендиректор румынского черноморского порта Констанц Флорин Гойдя заявлял, что наладить вывоз украинского зерна через Румынию – это задача, у которой нет быстрого решения. В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис назвал эту задачу логистическим вызовом эпических масштабов, указывая на отсутствие транспортной инфраструктуры.

По последним данным, приведенным министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, из страны необходимо вывезти 18 млн тонн зерновых старого урожая. Еще 40 млн тонн на экспорт ожидаются из нового урожая.

Во время переговоров в Стамбуле 13 июля представители Украины, России, Турции и ООН договорились о деблокаде трех украинских портов для экспорта зерна.