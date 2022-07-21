Копилка казахстанских тяжелоатлетов пополнилась еще одной золотой медалью в Ташкенте

Молодой казахстанcкий штангист Алишер Байбуров выиграл медаль высшей пробы на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Представитель акмолинской школы тяжелой атлетики Алишер Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и серебряным призером азиатских состязаний среди юниоров до 20 лет. Талантливый штангист выступил в весовой категории до 67 килограммов. В первом упражнении он поднял 134 килограмма, а в толчке смог показать 155 килограммов.

Фото: Instagram/wf_rk

В категории до 55 килограммов среди юниорок третье место заняла Екатерина Алякина. В сумме двоеборья казахстанка подняла 178 (79+99) килограммов и завоевала «бронзу».

Новость по теме Мировой рекордсмен Едиге Емберды стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.