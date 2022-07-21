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Копилка казахстанских тяжелоатлетов пополнилась еще одной золотой медалью в Ташкенте

Тяжелая атлетика ЧА Победитель Фото: Instagram/wf_rk
Молодой казахстанcкий штангист Алишер Байбуров выиграл медаль высшей пробы на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Представитель акмолинской школы тяжелой атлетики Алишер Байбуров стал чемпионом Азии среди юношей до 17 лет и серебряным призером азиатских состязаний среди юниоров до 20 лет. Талантливый штангист выступил в весовой категории до 67 килограммов. В первом упражнении он поднял 134 килограмма, а в толчке смог показать 155 килограммов.

Тяжелая атлетика Бронза ЧА

Фото: Instagram/wf_rk

В категории до 55 килограммов среди юниорок третье место заняла Екатерина Алякина. В сумме двоеборья казахстанка подняла 178 (79+99) килограммов и завоевала «бронзу».

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Куандык Шынасилов
Узбекистан
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