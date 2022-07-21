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38-градусная жара: ДЧС обратился к алматинцам

алматинцев предупредили о сильной жаре Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы обратился к жителям южной столицы в связи с сильной жарой (+36...+38°C), которая ожидается 21 июля, передает Zakon.kz.
21 июля в Алматы ожидается сильная жара +36...+38°C, – говорится в сообщении ДЧС Алматы со ссылкой на штормовое предупреждение РГП «Казгидромет».

В ведомстве предупредили, что «жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта».

Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление.Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в ведомстве жителей и гостей города призвали «воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов».

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