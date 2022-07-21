Могут ли юридические консультанты оказывать бесплатную помощь
Фото: pixabay
На сайте электронного правительства был задан вопрос: могут ли юридические консультанты оказывать безвозмездную юридическую помощь казахстанцам без образования юридического лица, регистрации в качестве ИП или состоя в трудовом договоре с юридическим лицом, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве юстиции РК ответили, что согласно закону «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», юридические консультанты могут оказывать безвозмездную юридическую помощь.
Вместе с тем закон устанавливает, что юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом.Минюст РК
В Минюсте резюмировали, что юридический консультант вправе оказывать юридическую помощь на безвозмездной основе самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ