Могут ли юридические консультанты оказывать бесплатную помощь

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На сайте электронного правительства был задан вопрос: могут ли юридические консультанты оказывать безвозмездную юридическую помощь казахстанцам без образования юридического лица, регистрации в качестве ИП или состоя в трудовом договоре с юридическим лицом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве юстиции РК ответили, что согласно закону «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», юридические консультанты могут оказывать безвозмездную юридическую помощь. Вместе с тем закон устанавливает, что юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом. Минюст РК В Минюсте резюмировали, что юридический консультант вправе оказывать юридическую помощь на безвозмездной основе самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом. Читайте также Приметы и традиции 21 июля: Кто женится, счастлив будет

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