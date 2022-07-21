Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Могут ли юридические консультанты оказывать бесплатную помощь

оказание юрпомощи консультантами Фото: pixabay
На сайте электронного правительства был задан вопрос: могут ли юридические консультанты оказывать безвозмездную юридическую помощь казахстанцам без образования юридического лица, регистрации в качестве ИП или состоя в трудовом договоре с юридическим лицом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве юстиции РК ответили, что согласно закону «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», юридические консультанты могут оказывать безвозмездную юридическую помощь.

Вместе с тем закон устанавливает, что юридический консультант может оказывать юридическую помощь самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом.Минюст РК

В Минюсте резюмировали, что юридический консультант вправе оказывать юридическую помощь на безвозмездной основе самостоятельно, занимаясь частной практикой в виде индивидуального предпринимательства, либо без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также на основании трудового договора с юридическим лицом.

Читайте также

Приметы и традиции 21 июля: Кто женится, счастлив будет

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления