На Байкале медведица с медвежатами отдохнули на пляже вместе с людьми
Фото: pixabay
В Сети распространяется видео, на кадрах которого семейство медведей пришло на многолюдный пляж. Хищники никого не испугали. Кроме того, искупавшись, они покинули место отдыха, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы умилились увиденным:
Мишкам не мешаем! Опасность больше человек животным предоставляет.
Мне нравится! Природная идиллия!
Хорошо, что у этой медведицы оказались очень крепкие нервы. Если бы она испугалась за своих медвежат, кто-то на этом пляже искупался бы в последний раз.
Как приятно, когда вот так мило и по человечески к животным.
Жарко не только людям. Мишки тоже хотят купаться.
Мир меняется. Животные готовы жить бок о бок с человеком. Человеку тоже пора меняться и жить в гармонии с природой.
Стоит отметить, что в один из последних случаев, когда на побережье Актау появился детеныш тюленя, его закидали камнями.
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