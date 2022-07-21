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На Байкале медведица с медвежатами отдохнули на пляже вместе с людьми

Байкал пляж медведи Фото: pixabay
В Сети распространяется видео, на кадрах которого семейство медведей пришло на многолюдный пляж. Хищники никого не испугали. Кроме того, искупавшись, они покинули место отдыха, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы умилились увиденным:

  • Мишкам не мешаем! Опасность больше человек животным предоставляет.

  • Мне нравится! Природная идиллия!

  • Хорошо, что у этой медведицы оказались очень крепкие нервы. Если бы она испугалась за своих медвежат, кто-то на этом пляже искупался бы в последний раз.

  • Как приятно, когда вот так мило и по человечески к животным.

  • Жарко не только людям. Мишки тоже хотят купаться.

  • Мир меняется. Животные готовы жить бок о бок с человеком. Человеку тоже пора меняться и жить в гармонии с природой.

Стоит отметить, что в один из последних случаев, когда на побережье Актау появился детеныш тюленя, его закидали камнями.

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Анастасия Московчук
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