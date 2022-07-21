На Байкале медведица с медвежатами отдохнули на пляже вместе с людьми

Комментаторы умилились увиденным:

Мишкам не мешаем! Опасность больше человек животным предоставляет.

Мне нравится! Природная идиллия!

Хорошо, что у этой медведицы оказались очень крепкие нервы. Если бы она испугалась за своих медвежат, кто-то на этом пляже искупался бы в последний раз.

Как приятно, когда вот так мило и по человечески к животным.

Жарко не только людям. Мишки тоже хотят купаться.