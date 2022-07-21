Первый BI Chess прошел в Шымкенте в Международный день шахмат

В Шымкенте 20 июля в Международный день шахмат прошел первый городской рейтинговый турнир BI Chess.

Главным спонсором и организатором турнира, посвященного столетию Асанбая Аскарова, выступил инновационный строительный холдинг BI Group. Представители компании отметили, что рассматривается вопрос ежегодного проведения соревнования.

Фото: BI Group

В турнире приняли участие 125 местных шахматистов: мастеров 2-й категории и выше, а также любителей, прошедших специальный отборочный тур. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: до 60-ти лет и от 60-ти и старше.

Фото: BI Group

Перед началом мероприятия аксакалы дали бата присутствующим.

Я очень рад видеть здесь нашу молодежь. Шымкент славится своими шахматистами и сильными шахматными школами. Это действительно благородная игра, которая объединяет людей. Желаю всем не переставать играть в шахматы! Олег Ни, самый возрастной участник турнира

BI Chess проходил по швейцарской системе. Контроль времени в соревнованиях составил 10 + 5. Последнее означает, что каждому участнику на одну игру было предоставлено 10 минут, где на ход давалось 5 секунд.

Фото: BI Group

Вся игра отражалась на официальном сайте международной базы шахматных турниров chess-result.com в онлайн-режиме.

Победители были определены в соответствии с международным регламентом ФИДЕ. Попасть в данный рейтинг – цель любого шахматиста.

Фото: BI Group

Победителем в первой возрастной категории с отрывом в 0,5 балла стал шахматист Әбубәкір Жолдасов с общим счетом 6 баллов. Победитель во второй возрастной категории – Әбілмансұр Әбділхайыр со счетом 8 баллов.

По результатам первого городского рейтингового турнира BI Chess вторые и третьи места в двух категориях заняли:

2 место: Алдияр Нысанов

3 место: Әмірбек Сапаров

2 место: Нұрасыл Жұмабек

3 место: Зейнеп Сұлтанбек

Свой международный уровень шахматного мастерства я защищала на Мальдивских островах, сейчас планирую участие в соревнованиях в Индонезии. Выражаю благодарность BI Group за организацию этого мероприятия, за почтение Дня шахмат. Все прошло на высшем уровне! Зейнеп Сұлтанбек

Также были награждены самый юный участник турнира – Даяна Балтабек и самый возрастной – Сергей Ни.

Компания BI Group ориентирована на филантропию и уже 27 лет активно участвует в жизни общества.

Холдинг реализовал множество социальных, благотворительных проектов. Среди них: корпоративный фонд BI-Juldyzai, «Тропы счастья» – проект по благоустройству горных троп в Алматы, спортивные инициативы, такие как BI Marathon, а также экодвижение BI Green и многое другое.