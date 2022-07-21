Алексей Луценко занял пятое место на 17-м этапе «Тур де Франс-2022»

Капитан и лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко пересек финишную черту на пятой позиции по результатам 17-го горного этапа «Тур де Франс-2022», сообщает Zakon.kz.

Ведущий гонщик казахстанской команды Алексей Луценко впервые атаковал из пелотона на этой «Большой петле», а маршрут 17-го этапа был очень сложным, участников ждала дистанция протяженностью 129,7 км и 4 горы первой категории. Как раз с самого подножия первой вершины начал свои активные действия казахстанский велогонщик, взяв в напарники француза Тибо Пино. Пол дистанции оба велосипедиста были в отрыве от всех, нопозже их догнали.

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

В финишных разборках лучшим стал словенец из «UAE Team Emirates» Тадей Погачар. Вторым был датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma», и замкнул призовую тройку американец Брэндон Макналти. Алексей Луценко приехал к финишу пятым с отставанием от победителя на 2 минуты и 34 секунды.

После 17-го этапа Алексей Луценко в генеральной классификации «Тур де Франс» находится на 11-й строчке. Ему не хватает 15 секунд, чтобы войти в Топ-10 этих состязаний. И шанс поправить ситуацию будет дан не только ему, но и многим остальным 21 июля. Так как в этот день пройдет горный королевский этап с тремя горами, две из них – высшей категории.

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