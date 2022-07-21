Казахстан претендует еще на одну медаль ЧМ-2022 по легкой атлетике в США

На мировом первенстве по легкой атлетике в американском Юджине состоялся квалификационный забег на 5000 метров среди женщин с участием представительницы Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Кении, ныне выступающая под флагом Казахстана, в данных отборочных состязаниях заняла второе место с лучшим результатом сезона – 14:52.54. Быстрее казахстанки на финише была представительница Эфиопии – Летесенбет Гидей, опередившая Кипкируи на 0.27 секунды.

Тем самым Каролин выступит в финальной части ЧМ и при удачном раскладе может принести в копилку казахстанских легкоатлетов вторую медаль. А какая это будет медаль, узнаем в ближайшее воскресенье, 24 июля.

Напомним, что 21 июля первое в истории «золото» на мировых первенствах по легкой атлетике для Казахстана завоевала Нора Джеруто.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.