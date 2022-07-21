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Казахстан претендует еще на одну медаль ЧМ-2022 по легкой атлетике в США

Легкая атлетика ЧМ Финал Фото: Twitter/Dr. Mohamed Azab
На мировом первенстве по легкой атлетике в американском Юджине состоялся квалификационный забег на 5000 метров среди женщин с участием представительницы Казахстана Каролин Чепкоеч Кипкируи, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Кении, ныне выступающая под флагом Казахстана, в данных отборочных состязаниях заняла второе место с лучшим результатом сезона – 14:52.54. Быстрее казахстанки на финише была представительница Эфиопии – Летесенбет Гидей, опередившая Кипкируи на 0.27 секунды.

Тем самым Каролин выступит в финальной части ЧМ и при удачном раскладе может принести в копилку казахстанских легкоатлетов вторую медаль. А какая это будет медаль, узнаем в ближайшее воскресенье, 24 июля.

Напомним, что 21 июля первое в истории «золото» на мировых первенствах по легкой атлетике для Казахстана завоевала Нора Джеруто.

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Куандык Шынасилов
Казахстан США
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