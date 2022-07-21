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Объем ледников в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30% – Токаев

Касым-Жомарт Токаев предложил создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды Фото: akorda.kz
Выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды, передает Zakon.kz.
Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря. Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в среднем на планете.Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава государства, «процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона».

Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья.Касым-Жомарт Токаев

Все это, по словам президента Казахстана, «влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер».

В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства «глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно».

Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе.Касым-Жомарт Токаев

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
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