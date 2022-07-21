Токаев назвал источники роста экономик стран Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате сказал, что в условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок проявилась тенденция к регионализации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

В последние годы на этом направлении достигнуты ощутимые результаты. За последние пять лет товарооборот Казахстана с другими странами Центральной Азии вырос на 42%, достигнув 6,3 миллиарда долларов. Учитывая наличие огромных резервов для наращивания взаимной торговли, в обозримой перспективе желательно довести этот показатель до 15 миллиардов долларов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества.

В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации. На этом фоне приведенные мною показатели торговли между нашими странами все же не отражают весь имеющийся потенциал. Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент Казахстана, центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик.