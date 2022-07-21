Камбаратинская ГЭС-1 укрепит энергетическую безопасность стран ЦА — Токаев
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На IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов. Речь идет о водных ресурсах трансграничных рек, передает Zakon.kz.
Активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.
Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства. Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства положительно отметил участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы.
Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда. Касым-Жомарт Токаев
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