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Камбаратинская ГЭС-1 укрепит энергетическую безопасность стран ЦА — Токаев

Казахстан Фото: pixabay
На IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов. Речь идет о водных ресурсах трансграничных рек, передает Zakon.kz.

Активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.

Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства. Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства положительно отметил участие кыргызской стороны в региональной Рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы.

Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда. Касым-Жомарт Токаев

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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