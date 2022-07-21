Токаев назвал неиссякаемый источник дружбы стран Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, предложил начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии», передает Zakon.kz.

В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии». Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, итоги саммита «откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии».