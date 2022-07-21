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Токаев назвал неиссякаемый источник дружбы стран Центральной Азии

Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите лидеров Центральной Азии Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, предложил начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии», передает Zakon.kz.
В целях позиционирования региона как единого культурного пространства стоит начать практику ежегодного избрания «культурной столицы Центральной Азии».Касым-Жомарт Токаев

По мнению главы государства, итоги саммита «откроют новую страницу в развитии региональной кооперации во имя мира, безопасности и прогресса Центральной Азии».

Казахи говорят: «Татулық – таусылмас бақыт», что означает «Дружба – неисчерпаемое богатство». Уверен, испытанные временем близкие и доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран.Касым-Жомарт Токаев

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
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