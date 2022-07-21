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Левандовски о переходе в «Барселону»: Хочу выигрывать трофеи с этим великим клубом

Футбол Презентация Барса Фото: Instagram/fcbarcelona
В США прошло официальное представление нападающего испанской «Барселоны» Роберта Левандовски в качестве нового футболиста каталонской дружины, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония прошла в Майами, где титулованный испанский клуб готовится к новому сезону.

Я очень хочу выигрывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом, буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Я бомбардир и понимаю, что от меня ожидают, что я буду забивать голы и помогать команде. И мне очень хочется многого здесь добиться.Роберт Левандовски

Дебют польского форварда в новой футболке может пройти уже на этой неделе, когда у «Барселоны» намечена игра со своим извечным соперником – «Реалом».

Эль-Класико двух испанских грандов состоится 24 июля в Лас-Вегасе (США), начало матча – в 09:00 по времени Нур-Султана.

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