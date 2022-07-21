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Фанаты Мадины Садвакасовой пристыдили ее за фото

фанаты Мадины Садвакасовой пристыдили ее за фото Фото: Instagram/sadvakasovamadina
Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова с семьей отдыхает в Абу-Даби и делится оттуда роскошными фотографиями, передает Zakon.kz.

Серией снимков в купальнике она поделилась на своей странице в Instagram.

Не все фанаты певицы остались довольны фотографиями, на которых она предстала в белом купальнике и рубашке.

  • «Уят».

  • «Испугалась».

  • «Это стыдно».

  • «Первое фото – ужас».

  • «Зачем так откровенно?»

  • «Можно было бы и не закидывать такие фотографии», – написали в комментариях под фото.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Мадины Садвакасовой. Они попросили не лезть со своими советами к певице и посоветовали разгневавшимся комментаторам заняться своей жизнью.

В октябре 2021 года Мадина Садвакасова восхитила поклонников необычной фотосессией. За опубликованные снимки певицу тогда прозвали казахстанской «Ким Кардашьян».

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