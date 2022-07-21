Фанаты Мадины Садвакасовой пристыдили ее за фото

Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова с семьей отдыхает в Абу-Даби и делится оттуда роскошными фотографиями, передает Zakon.kz.

Серией снимков в купальнике она поделилась на своей странице в Instagram.

Не все фанаты певицы остались довольны фотографиями, на которых она предстала в белом купальнике и рубашке.

«Уят».

«Испугалась».

«Это стыдно».

«Первое фото – ужас».

«Зачем так откровенно?»

«Можно было бы и не закидывать такие фотографии», – написали в комментариях под фото.

Но нашлись и те, кто встал на защиту Мадины Садвакасовой. Они попросили не лезть со своими советами к певице и посоветовали разгневавшимся комментаторам заняться своей жизнью.

В октябре 2021 года Мадина Садвакасова восхитила поклонников необычной фотосессией. За опубликованные снимки певицу тогда прозвали казахстанской «Ким Кардашьян».