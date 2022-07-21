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Илон Маск оцифровал собственный мозг

Илон Маск оцифровал собственный мозг Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что создал цифровую версию своего мозга на базе облачной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Сооснователь криптовалюты Dogecoin Билл Маркус задался в Twitter вопросом относительно оцифровки мозга.

Если бы вы могли загрузить свой мозг в облако и поговорить со своей виртуальной копией, вы бы подружились? Сооснователь криптовалюты Dogecoin Билл Маркус

Илон Маск коротко ответил ему, что уже это сделал. При этом он не сообщил никаких деталей.

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