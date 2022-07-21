Илон Маск оцифровал собственный мозг
Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что создал цифровую версию своего мозга на базе облачной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
Сооснователь криптовалюты Dogecoin Билл Маркус задался в Twitter вопросом относительно оцифровки мозга.
Если бы вы могли загрузить свой мозг в облако и поговорить со своей виртуальной копией, вы бы подружились? Сооснователь криптовалюты Dogecoin Билл Маркус
Илон Маск коротко ответил ему, что уже это сделал. При этом он не сообщил никаких деталей.
— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022
Already did it
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