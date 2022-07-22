Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

5 советов для экологически чистого образа жизни с электроникой и бытовой техникой LG

экология техника Фото: LG
Экологически чистый образ жизни может быть не только приятным и полезным, но и выгодным. Сегодня мы дадим несколько простых рекомендаций о том, с чего лучше всего начать.

5 советов для экологически чистого образа жизни

Фото: LG

Ваши счета за электричество станут меньше, если выбирать приборы класса энергоэффективности A++ или A+++, как у кондиционеров LG DUALCOOL™ с функцией очистки воздуха и плавной регулировкой скорости вращения мотора. Также это поможет немного сбавить нагрузку обслуживающей вас электростанции.

5 советов для экологически чистого образа жизни

Фото: LG

Современные холодильники LG с инверторным линейным компрессором экономят до 32%* энергии по сравнению с обычными холодильниками благодаря плавной регулировке скорости мотора.

Вместо расточительной мойки посуды под струей воды лучше использовать посудомоечную машину LG QuadWash®. В ней задействована технология TrueSteam™, которая эффективно удаляет грязь, пятна и даже бактерии** с помощью нагретого пара, попутно сокращая расход моющих средств. Эта технология также используется в системах ухода за одеждой LG Styler и стиральных машинах LG.

В современных стиральных машинах в работу включается искусственный интеллект LG AI DD™, который после определения веса и мягкости ткани выбирает цикл стирки с экономным расходом воды и электричества. Технология LG TurboWash 360° сокращает расход воды, распрыскивая ее несколькими движущимися распылителями.

5 советов для экологически чистого образа жизни с электроникой и бытов

Фото: LG

Холодильники LG с технологией DoorCooling+ помогают продлить срок хранения продуктов за счет специального потока холодного воздуха вдоль дверных корзин. В многодверных моделях LG Door-in-Door есть функция LG InstaView, позволяющая заглянуть внутрь, дважды постучав по дверце.

5 советов для экологически чистого образа жизни

Фото: LG

С помощью мобильного приложения LG ThinQ можно настроить работу бытовой техники с учетом особенностей ее использования, сократить ненужное потребление электроэнергии и оценить ежемесячную экономию.

Материал предоставлен LG Magazine

* Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (инверторный линейный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Тест на энергопотребление основан на стандарте ISO 15502.

** Посудомоечная машина, сертифицированная Корейским институтом тестирования и исследований на 99,9% кишечной палочки, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium при работе в цикле Sanitizing Wash (3-4-кратное окончательное полоскание и выпуск пара) в течение 39 минут.

Партнерский материал

Читайте также

«Северный поток» возобновил прокачку газа

Убыток 7 млрд тенге — в МЦРИАП объяснили необходимость ликвидации «Зерде»

Илон Маск оцифровал собственный мозг

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
Автобусный маршрут 41 продлили
В Алматы продлят один из автобусных маршрутов
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Акмолинская область, лжегенерал, приговор
Мошенничество и подстрекательство к даче взятки: осужден лжегенерал Амрин
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления