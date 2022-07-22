5 советов для экологически чистого образа жизни с электроникой и бытовой техникой LG
Фото: LG
Ваши счета за электричество станут меньше, если выбирать приборы класса энергоэффективности A++ или A+++, как у кондиционеров LG DUALCOOL™ с функцией очистки воздуха и плавной регулировкой скорости вращения мотора. Также это поможет немного сбавить нагрузку обслуживающей вас электростанции.
Фото: LG
Современные холодильники LG с инверторным линейным компрессором экономят до 32%* энергии по сравнению с обычными холодильниками благодаря плавной регулировке скорости мотора.
В современных стиральных машинах в работу включается искусственный интеллект LG AI DD™, который после определения веса и мягкости ткани выбирает цикл стирки с экономным расходом воды и электричества. Технология LG TurboWash 360° сокращает расход воды, распрыскивая ее несколькими движущимися распылителями.
Фото: LG
Фото: LG
Материал предоставлен LG Magazine
* Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (инверторный линейный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Тест на энергопотребление основан на стандарте ISO 15502.
** Посудомоечная машина, сертифицированная Корейским институтом тестирования и исследований на 99,9% кишечной палочки, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium при работе в цикле Sanitizing Wash (3-4-кратное окончательное полоскание и выпуск пара) в течение 39 минут.
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