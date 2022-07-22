5 советов для экологически чистого образа жизни с электроникой и бытовой техникой LG

Экологически чистый образ жизни может быть не только приятным и полезным, но и выгодным. Сегодня мы дадим несколько простых рекомендаций о том, с чего лучше всего начать.

Фото: LG

Ваши счета за электричество станут меньше, если выбирать приборы класса энергоэффективности A++ или A+++, как у кондиционеров LG DUALCOOL™ с функцией очистки воздуха и плавной регулировкой скорости вращения мотора. Также это поможет немного сбавить нагрузку обслуживающей вас электростанции.

Фото: LG Современные холодильники LG с инверторным линейным компрессором экономят до 32%* энергии по сравнению с обычными холодильниками благодаря плавной регулировке скорости мотора.

Вместо расточительной мойки посуды под струей воды лучше использовать посудомоечную машину LG QuadWash® . В ней задействована технология TrueSteam™, которая эффективно удаляет грязь, пятна и даже бактерии** с помощью нагретого пара, попутно сокращая расход моющих средств. Эта технология также используется в системах ухода за одеждой LG Styler и стиральных машинах LG.

В современных стиральных машинах в работу включается искусственный интеллект LG AI DD™, который после определения веса и мягкости ткани выбирает цикл стирки с экономным расходом воды и электричества. Технология LG TurboWash 360° сокращает расход воды, распрыскивая ее несколькими движущимися распылителями.

Фото: LG

Холодильники LG с технологией DoorCooling+ помогают продлить срок хранения продуктов за счет специального потока холодного воздуха вдоль дверных корзин. В многодверных моделях LG Door-in-Door есть функция LG InstaView, позволяющая заглянуть внутрь, дважды постучав по дверце.

Фото: LG

С помощью мобильного приложения LG ThinQ можно настроить работу бытовой техники с учетом особенностей ее использования, сократить ненужное потребление электроэнергии и оценить ежемесячную экономию.

Материал предоставлен LG Magazine

* Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (инверторный линейный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Тест на энергопотребление основан на стандарте ISO 15502.

** Посудомоечная машина, сертифицированная Корейским институтом тестирования и исследований на 99,9% кишечной палочки, Listeria monocytogenes и Salmonella Typhimurium при работе в цикле Sanitizing Wash (3-4-кратное окончательное полоскание и выпуск пара) в течение 39 минут.

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