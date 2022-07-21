Курс доллара продолжает расти на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 482,04 тенге, поднявшись еще на 0,77 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и остановился на отметке 71,29 тенге (+0,02).

Торгов по рублю и евро не проводилось. Нацбанк установил курс рубля в 8,77 тенге, евро – в 493,23 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-486 тенге, евро – по 491-497 тенге, российские рубли – по 7,6-8,2 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 21 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 2,69%, до 104,04 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 3%, до 96,88 доллара за баррель.