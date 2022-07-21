Казахстан отправит в Афганистан продукты и спальные принадлежности
Фото: pixabay
Принято постановление правительства Казахстана от 16 июля 2022 года «Об оказании официальной гуманитарной помощи Афганистану», сообщает Zakon.kz.
Для этого из государственного материального резерва будут выделены:
60 тыс. литров растительного масла;
200 тонн риса;
по 2 тыс. штук кроватей, матрасов и спальных принадлежностей, курток, брюк, мисок, ложек и кружек;
200 штук 10-местных палаток;
4 тыс. простыней.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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