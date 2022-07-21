Казахстан отправит в Афганистан продукты и спальные принадлежности

Принято постановление правительства Казахстана от 16 июля 2022 года «Об оказании официальной гуманитарной помощи Афганистану», сообщает Zakon.kz.

Для этого из государственного материального резерва будут выделены:

60 тыс. литров растительного масла;

200 тонн риса;

по 2 тыс. штук кроватей, матрасов и спальных принадлежностей, курток, брюк, мисок, ложек и кружек;

200 штук 10-местных палаток;

4 тыс. простыней.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.