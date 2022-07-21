Сильная жара накроет Казахстан в пятницу

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 22 июля. На большей части страны пройдут дожди с грозами и усилением ветра, сообщает Zakon.kz.

На западе и востоке страны – град, на юго-западе – пыльная буря. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана сохранится погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской областей, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара.

Днем на большей части Жамбылской области, на юге Кызылординской области, на юго-востоке Карагандинской области, на западе и в пустынных районах Туркестанской области, на западе и в центре Жетысуской области, на севере Алматинской области ожидается очень сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +36...+38°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +24...+26°С, днем +41...+43°С.