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Хорошие показатели – эксперт о работе комиссии по возврату вывезенных из Казахстана денег

Казахстан комиссия активы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ассоль Мирманова, главный эксперт Института евразийской интеграции, рассказала, на что необходимо обратить внимание, изучая деятельность комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

По ее словам, «это, в первую очередь, скорость организации и представления первых результатов. С момента образования комиссии прошло лишь около месяца».

Основной целью работы комиссии является не только выявление выведенных денег, но и пресечение условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Насколько известно, на данный момент комиссия проводит активный анализ нормативно-правовых документов с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для приватизации госактивов, недобросовестной конкуренции, а также увеличения прибыли за счет введения привилегий.Ассоль Мирманова

Второй важный фактор, как заявляет эксперт, это работа на международном уровне с соблюдением современных стандартов следствия в полном соответствии с опытом развитых стран.

Каждое дело, с одной стороны, имеет свой трек расследования, но при этом организуется по схеме параллельных финансовых расследований и обмена информацией. Для всех вовлеченных в комиссию организаций Генпрокуратура подготовила пошаговые алгоритмы, детальные методики и непосредственно образцы запросов по возврату похищенных активов в зарубежные ведомства и финансовые организации.Эксперт Мирманова

Казахстан, как продолжает аналитик, крайне оперативно принимает меры по заморозке активов в целях их последующего ареста, сотрудничая с организациями финансовой разведки Евросоюза, Турции, ОАЭ, а также зарубежными сетями обмена информацией Carin (ЕС) и Arin AP (Азия и Океания).

Кроме того, МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов уже налажено полноценное сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР) Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. Подобное взаимодействие позволит оперативно получать данные не только по расследуемым сейчас делам, но и в будущем.

Нужно отметить, что организация отечественной системы подобного уровня позволит не только решить поставленные задачи, но и обеспечить иной уровень доверия со стороны иностранных инвесторов, а также транспарентности сделок, значимых для укрепления казахстанской экономики. Как видно из опубликованных данных, работа МВК приводит к хорошим показателям раскрываемости и, самое главное, возврата денег казахстанцев на родину. В случае сохранения темпа активности, год будет завершен с впечатляющим результатом. Ассоль Мирманова

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В целом, заключает эксперт, подобная работа позволит изыскать средства, необходимые для реализации ряда социально значимых программ повышения благосостояния рядовых казахстанцев, а не только олигархических групп.

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