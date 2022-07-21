Хорошие показатели – эксперт о работе комиссии по возврату вывезенных из Казахстана денег

Ассоль Мирманова, главный эксперт Института евразийской интеграции, рассказала, на что необходимо обратить внимание, изучая деятельность комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

По ее словам, «это, в первую очередь, скорость организации и представления первых результатов. С момента образования комиссии прошло лишь около месяца».

Основной целью работы комиссии является не только выявление выведенных денег, но и пресечение условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Насколько известно, на данный момент комиссия проводит активный анализ нормативно-правовых документов с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для приватизации госактивов, недобросовестной конкуренции, а также увеличения прибыли за счет введения привилегий. Ассоль Мирманова

Второй важный фактор, как заявляет эксперт, это работа на международном уровне с соблюдением современных стандартов следствия в полном соответствии с опытом развитых стран.

Каждое дело, с одной стороны, имеет свой трек расследования, но при этом организуется по схеме параллельных финансовых расследований и обмена информацией. Для всех вовлеченных в комиссию организаций Генпрокуратура подготовила пошаговые алгоритмы, детальные методики и непосредственно образцы запросов по возврату похищенных активов в зарубежные ведомства и финансовые организации. Эксперт Мирманова

Казахстан, как продолжает аналитик, крайне оперативно принимает меры по заморозке активов в целях их последующего ареста, сотрудничая с организациями финансовой разведки Евросоюза, Турции, ОАЭ, а также зарубежными сетями обмена информацией Carin (ЕС) и Arin AP (Азия и Океания).

Кроме того, МВК по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов уже налажено полноценное сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов (СтАР) Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности. Подобное взаимодействие позволит оперативно получать данные не только по расследуемым сейчас делам, но и в будущем.

Нужно отметить, что организация отечественной системы подобного уровня позволит не только решить поставленные задачи, но и обеспечить иной уровень доверия со стороны иностранных инвесторов, а также транспарентности сделок, значимых для укрепления казахстанской экономики. Как видно из опубликованных данных, работа МВК приводит к хорошим показателям раскрываемости и, самое главное, возврата денег казахстанцев на родину. В случае сохранения темпа активности, год будет завершен с впечатляющим результатом. Ассоль Мирманова

Новость по теме Как в Казахстане будут возвращать незаконно выведенные активы

В целом, заключает эксперт, подобная работа позволит изыскать средства, необходимые для реализации ряда социально значимых программ повышения благосостояния рядовых казахстанцев, а не только олигархических групп.