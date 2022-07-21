Подробности пенсионного аннуитета для женщин рассказали в ЕНПФ

По закону сейчас женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако активисток Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста аннуитетный вариант досрочного выхода на пенсию не устраивает, так как выплаты по ним будут мизерные, сообщает Zakon.kz.

По их расчетам, при накоплении 9,5 млн тенге ежемесячная выплата будет составлять 35 тыс. тенге.

В ЕНПФ на запрос Zakon.kz сообщили, что на 1 июля 2022 года пенсионные накопления в ЕНПФ имеют 5 млн 267 тыс. женщин.

На 1 июля 2022 года возможность приобрести аннуитет, то есть заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией, в том числе отложенный, имеют 4393 женщины. Заместитель председателя правления Сауле Егеубаева

По словам Егеубаевой, на 1 июля 2022 года заключили договор пенсионного аннуитета, в том числе отложенного, 8,6 тыс. женщин. Из них в возрасте от 52 лет, то есть тех, кто уже имеет право на получение выплат, — 7,8 тыс.

Минимальный размер выплаты должен быть не ниже 70% от величины прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат. В 2022 году его размер составляет 36 018 тенге.

Размер ежемесячной выплаты регулируется договором пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией. ЕНПФ такими сведениями не располагает. Сауле Егеубаева

Отметим, что закон «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» предусматривает, что при достаточности пенсионных накоплений вкладчик по достижении 45 лет (начиная с 45 лет независимо от пола) может заключить договор пенсионного аннуитета со страховой организацией об осуществлении страховых выплат пожизненно с использованием пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Но договор пенсионного аннуитета заключается только в том случае, если сумма пенсионных накоплений вкладчика достаточна для обеспечения пожизненных пенсионных выплат из страховой организации в размере не ниже 70% от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового года.

Получение пожизненных пенсионных выплат из страховой организации в рамках заключенного договора пенсионного аннуитета, в соответствии с законодательством РК, возможно для мужчин – с 55 лет, а для женщин:

с 1 января 2022 года – с 52,5 лет;

с 1 января 2023 года – с 53 лет;

с 1 января 2024 года – с 53,5 лет;

с 1 января 2025 года – с 54 лет;

с 1 января 2026 года – с 54,5 лет;

с 1 января 2027 года – с 55 лет.

В 2022 году для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и получения в рамках данного договора пожизненных пенсионных выплат в размере не ниже 70% от прожиточного минимума сумма пенсионных накоплений для женщин, к примеру, в возрасте 45 лет должна составлять 8 797 006 тенге, для женщин в возрасте 52 лет – 9 400 498 тенге, для женщин в возрасте 55 лет – 9 211 201 тенге. Сауле Егеубаева

К слову, для вкладчиков, занятых во вредных и опасных условиях труда и за которых дополнительно работодатели отчисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы, условия для заключения договора пенсионного аннуитета и получения пожизненных выплат из страховой организации немного отличаются.

Так, вкладчик обязательных профессиональных пенсионных взносов, при условии, что за него производилось отчисление обязательных профессиональных пенсионных взносов не менее 60 месяцев, при достаточности пенсионных накоплений (за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также добровольных пенсионных взносов – при наличии) может заключить договор пенсионного аннуитета по достижении 40 лет (начиная с 40 лет, независимо от пола).