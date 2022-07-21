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СЭЗ закрывать не будут, но сократят неэффективные участки – Мининдустрии РК

Казахстан СЭЗ эффективность проблема решение Фото: primeminister.kz
Председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов рассказал, какие меры принимают в рамках поручения президента по повышению эффективности специальных экономических зон (СЭЗ), передает корреспондент Zakon.kz.
В целом, нет планов конкретно закрыть какую-то СЭЗ. Как представлены у нас СЭЗ? Есть управляющая компания и зоны СЭЗ, где предоставляются преференции. Сейчас мы проанализировали. Допустим, в Актау у нас есть несколько так называемых субзон, которые мы считаем неэффективными и предлагаем закрыть. Также в «Астана-технополисе» предлагается закрыть небольшой участок, 5-ю и 6-ю зоны в морпорте Актау. Части этих субзон. В Национальном индустриальном нефтехимическом технопарке также рассматривается сокращение субзон и в Павлодаре тоже предлагается сократить неполезные территории. Это позволит нам сэкономить деньги. Это как раз была часть аналитической работы, которую мы проводили по повышению эффективности деятельности СЭЗ. Ильяс Оспанов

Вместе с тем Оспанов добавил, что также есть факты, когда предприятия лишаются статуса участника СЭЗ. Назвать точное количество тех, кто был лишен такого статуса, он не смог, но отметил, что это происходит в случае, когда бизнес не исполняет свои обязательства. 

На расширенном заседании в феврале этого года, говоря о поиске резервов для роста экономики, президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворенность от деятельности СЭЗ.

Я не раз говорил, что большинство СЭЗ так и не стали эффективными площадками для привлечения инвестиций. И это несмотря на внушительный пакет налогового стимулирования почти в полтриллиона тенге. Что мы получаем в итоге? За последние три года объем произведенных в СЭЗ товаров не превышает 1,5% от ВВП, а доля их экспорта и вовсе составляет 0,1% от общестранового. Пора уже навести порядок в этом вопросе.Глава государства Касым-Жомарт Токаев

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