Таджикистан и Туркменистан пока не подписали договор о дружбе

Президенты Таджикистана и Туркменистана пока не подписали договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, сообщает Zakon.kz.

На данный момент договор подписали Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Таджикистан и Туркменистан доподпишут данный документ после завершения внутригосударственных процедур в их странах, – сообщается на сайте президента Кыргызстана.

Согласно договору, стороны будут оказывать друг другу всестороннюю поддержку и взаимную помощь в вопросах предотвращения угрозы их независимости, суверенитету и территориальной целостности.

В случае возникновения ситуации, представляющей собой угрозу безопасности, суверенитету и территориальной целостности одной из стран, могут быть проведены соответствующие консультации как в двустороннем формате, так и в рамках консультативных встреч глав государств Центральной Азии с целью определения мер, способствующих эффективному предотвращению возникшей угрозы.

В договоре говорится о запрете государствам ЦА использовать военную силу друг против друга. Также они обязуются не вступать в военные союзы.