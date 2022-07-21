Температурные рекорды июня: названы Топ-9 регионов Казахстана

В июне интенсивные волны тепла привели к температурным рекордам во многих регионах Казахстана. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

Синоптики привели несколько примеров:

8 июня на метеорологической станции (МС) Караганда максимальная температура воздуха составила +34°С , перебив рекорд 1994 года (+33,7°С);

11 июня на МС Усть-Каменогорск максимальная температура воздуха была +37,2°С, последний раз в этот же день максимальная температура воздуха наблюдалась в 2003 году и составила +32,7°С.

В южной половине страны интенсивная волна жары наблюдалась в начале месяца и во второй половине третьей декады. РГП «Казгидромет»

Дневные температуры воздуха повышались до +38...+44°С:

25 июня на метеорологической станции Кызылорда была зафиксирована самая высокая температура воздуха +44,2°С , тем самым был перекрыт рекорд 2000 года, когда в этот же день температура воздуха достигала отметки +41,9°С;

на МС Жезказган максимальная температура воздуха была +42°С , последний раз такая высокая температура воздуха была отмечена 1998 году (+39,7°С);

на МС Актау 27 июня максимальная температура воздуха достигла отметки +43,1°С , перебив рекорд 2021 года (+39,6°С);

29 июня в Алматы самая высокая температура воздуха была +35,5°С , перекрыв рекорд 1998 года (+34,6°С);

на МС Тараз максимальная температура воздуха была +41°С , перебив рекорд этого же дня 1994 года (+37,8°С);

в Шымкенте за весь месяц максимальная температура воздуха составила +40,4°С , последний раз в этот же день самая высокая температура воздуха была 1990 году (+40°С);

на МС Туркестан максимальная температура воздуха составила +43°С, тем самым был перекрыт рекорд 1993 года, когда максимальная температура воздуха в этот же день была +40,8°С.

Кроме того, помимо температурных рекордов в Алматинской области в течение месяца, а в Павлодарской области в конце месяца наблюдались неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, достигая критериев СГЯ (стихийное гидрометеорологическое явление).

На автоматической метеостанции (АМС) Достык (Алматинская область) 1, 06, 13, 28 июня усиливался северо-западный ветер с порывами до 31-40 м/с. На АМС Михайловка (Павлодарская область) 25 июня усиливался западный ветер достигая 31 м/с. РГП «Казгидромет»

Также сообщается, что в Нур-Султане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 25 июня, столбики термометров достигали отметки +38°С, что не перекрыл рекордные показатели предыдущих лет.