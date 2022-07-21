В Нур-Султане полностью перекроют одну из улиц для ремонта

Фото: Zakon.kz

С 00:00 23 июля по 08:00 24 июля текущего года в Нур-Султане будет полностью перекрыто движение на участке улицы Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр, передает Zakon.kz.

Это связано с проведением ремонтных работ на станции Нур-Султан, переезд 8, говорится на сайте городского акимата. О начале работ сообщает столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города и согласно предоставленным данным филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» «Акмолинское отделение магистральной сети». Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении управления. Читайте также Температурные рекорды июня: названы Топ-9 регионов Казахстана Сильная жара накроет Казахстан в пятницу Казахстан отправит в Афганистан продукты и спальные принадлежности

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