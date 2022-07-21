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Появилось видео, как провожали Токаева в аэропорту «Иссык-Куль»

Появилось видео, как провожали Токаева в аэропорту «Иссык-Куль» Фото: МИД РК
Появилось видео церемонии проводов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту «Иссык-Куль», сообщает Zakon.kz.

В Чолпон-Ате 20-21 июля состоялась IV консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Во встрече приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры стран обменялись мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудили перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии.

Также по итогам встречи главы стран ЦА подписали ряд документов.

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Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Центральная Азия
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