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Из‑за аномальной жары в Испании умерли более 500 человек

От жары погибли в Испании Фото: pixabay
В Испании за десять дней аномальной жары умерли более 500 человек, сообщает Zakon.kz.

Слова премьер-министра страны Педро Санчеса приводит газета Públicо.

Он заявил, что на территории Испании сохраняется высокая температура воздуха — плюс 45°C. Умершие, в основном, люди старше 85 лет.

Руководитель правительства 20 июля прибыл в город Атека, расположенный в провинции Сарагоса, где сейчас бушуют сильные природные пожары. Там огонь охватил площадь почти в 6 тыс. гектаров, людей из нескольких муниципалитетов пришлось эвакуировать.

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Ранее местные СМИ сообщили, что за последние 10 дней природные пожары в Испании уничтожили почти 60 тыс. гектаров лесных насаждений, всего с начала года речь может идти о 70 тыс. гектаров. Таким образом, число пожаров в стране в 2022 году вдвое превышает средний показатель зарегистрированных за последнее десятилетие. Также сообщалось, что в результате пожаров погибли два человека, еще 15 пострадали.

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