В Павлодаре горит трансформатор на ТЭЦ-3
Фото: Instagram/tipavlo.dar
В соцсетях распространяется видео, на котором видно задымление на ТЭЦ-3 в городе Павлодар, передает Zakon.kz.
В ДЧС Павлодарской области сообщили, что горит отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», промзона 50.
На месте работают сотрудники ДЧС (26 сотрудников и 8 единиц техники), ЦМК (3 работника и 1 единица техники), ТОО «Семсер-өртсөндіруші» (4 работника и 1 единица техники).Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
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