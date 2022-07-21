В Павлодаре горит трансформатор на ТЭЦ-3

Фото: Instagram/tipavlo.dar

В соцсетях распространяется видео, на котором видно задымление на ТЭЦ-3 в городе Павлодар, передает Zakon.kz.

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