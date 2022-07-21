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В Павлодаре горит трансформатор на ТЭЦ-3

Горит трансформатор Фото: Instagram/tipavlo.dar
В соцсетях распространяется видео, на котором видно задымление на ТЭЦ-3 в городе Павлодар, передает Zakon.kz.

В ДЧС Павлодарской области сообщили, что горит отдельно стоящий трансформатор на территории ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», промзона 50.

На месте работают сотрудники ДЧС (26 сотрудников и 8 единиц техники), ЦМК (3 работника и 1 единица техники), ТОО «Семсер-өртсөндіруші» (4 работника и 1 единица техники).Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

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Павлодар Павлодарская область
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