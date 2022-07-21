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«Северный поток» возобновил прокачку газа

Северный поток возобновил работу Фото: nord-stream.com
Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет DPA со ссылкой на представителя компании-оператора Nord Stream AG.

«Газ снова течет», – заявил собеседник агентства, добавив, что трубопровод выйдет на прежние мощности через определенное время.

Он также отметил, что до возобновления полной мощности прокачки должно пройти определенное время. На данный момент мощность газопровода составляет примерно 67 млн кубометров газа в день, то есть 40% от максимального уровня прокачки.

При этом номинации европейских потребителей равняются почти 2,66 млн кубометров в час — около 63,9 млн кубометров за газовые сутки.

С 11 по 21 июля «Северный поток» останавливали на профилактику, которая включала тестирование механических компонентов и систем автоматизации. В некоторых европейских странах высказывали опасения, что после окончания работ поставки не возобновятся.

Незадолго до этого стало известно, что из-за санкций Канады турбина Siemens, отправленная на ремонт за рубеж, не может вернуться в Россию, из-за чего прокачка по газопроводу снизилась до 40%. 17 июля стало известно, что турбину все же отправили из Канады в Германию, откуда потом на пароме ее переправят в Хельсинки, а оттуда – в Россию.

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