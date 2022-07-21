Ликвидирован пожар на Павлодарской ТЭЦ-3
Фото: Facebook/Павлодарэнерго
Сегодня, 21 июля, в 18:25 на территории ТЭЦ-3 загорелся трансформатор собственных нужд – 22 Т, сообщает Zakon.kz.
Оперативными усилиями сотрудников ТЭЦ-3 и пожарных служб к 20:00 возгорание было ликвидировано.
В результате происшествия остановлены котлоагрегат №5 и турбогенератор №5. В настоящее время в работе два котлоагрегата и два турбогенератора. Пресс-служба АО «Павлодарэнерго»
В сообщении ведомства также говорится, что режим работы станции будет восстанавливаться в соответствии с технологическими инструкциями и планом ликвидации аварий. Ограничений по отпуску тепловой и электрической энергии для потребителей нет.
Жертв нет, информация по пострадавшим уточняется. Соседнее с местом возгорания силовое оборудование не пострадало. Режим работы станции будет восстановлен в кратчайшее время. Пресс-служба АО «Павлодарэнерго»
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