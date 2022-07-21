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Президент Италии распустил парламент

Президент распустил Фото: Instagram/senatoitaliano
Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент после ухода премьера Марио Драги, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила канцелярия главы государства.

В пресс-службе Квиринальского дворца отметили, что указ затем завизировал председатель Совета министров.

Декрет о роспуске будет передан председателям сената республики и палаты депутатов генеральным секретарем Президиума республики Уго Дзампетти.

Глава государства отметил, что досрочные выборы в парламент следует организовать «не позднее, чем через 70 дней».

В четверг премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке, которое было «принято к сведению». Правительству было поручено выполнять текущие обязанности. Полномочия правительства продлятся до формирования нового на основании результатов парламентских выборов.

Драги решил уйти с поста после того, как «Движение пять звезд», которое входит в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании по законопроекту о помощи населению из-за инфляции, представленному командой премьера. Партия выступает против некоторых предложенных мер.

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