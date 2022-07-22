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На дороге в Караганде провалился асфальт

Провалилась дорога в Караганде Фото: Instagram/karagandysu
Провалившийся посреди дороги в центре города асфальт образовал дыру глубиной в 3 метра и столько же в ширину, сообщает Zakon.kz.

Дорога обвалилась около полуночи, что возможно помогло избежать жертв. Шокированные пешеходы поделились фото и видео в соцсетях, на которые отреагировали специалисты, передает КТК.

На место выехали специалисты коммунальной компании и полицейские, которые оцепили опасную территорию. Когда воды канализационного коллектора начали размывать землю, неизвестно. По словам рабочих, сетям 60 лет – и они уже давно изношены.

Сразу же на место выехала бригада ТОО «Караганды су», которая установила ограждающие знаки и всю ночь проводила там дежурства. Сегодня с самого раннего утра бригада ТОО «Караганды су» выполняет аварийные работы по ликвидации возникшей трубопровода с последующим восстановлением участка асфальта. Пресс-секретарь ТОО «Караганды су» Марина Богдан

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