СМИ: Для усмирения обманутых вкладчиков власти Китая вывели на улицы танки

В Китайских провинциях Хэнань и Аньхой после двух недель протестов власти вывели на улицы городов танки в ночь на 21 июля, сообщает Zakon.kz.

Индийское издание The Economic Times пишет, что это было сделано для усмирения протестующих обманутых вкладчиков.

Согласно уведомлению Бюро финансового надзора провинции Хэнань, часть вкладчиков банков в населенных пунктах провинции Хэнань должны были получить деньги уже 15 июля, тем не менее всего несколько человек получили свои средства вовремя.

Начались волнения, а власти бросили против бунтующих силовиков. Сообщается о пострадавших.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с кризисом на китайском рынке недвижимости, которая является одно из основ экономики провинции Хэнань. Местный бюджет получает существенную долю доходов от продажи земли застройщикам, однако в последние месяцы множество проектов пришлось заморозить, а банки столкнулись с массовыми невыплатами по ипотечным кредитам и кредитам, выданным в рамках проектного финансирования девелоперов. Это в свою очередь привело к нехватке банковской ликвидности и невозможности погасить обязательства перед вкладчиками.