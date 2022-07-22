Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Как пишет издание Variety, за участие в съемках фильма «Топ Ган: Мэверик» он получил 100 миллионов долларов.
На втором месте - Уилл Смитт. За роль в «Эмансипасии» актер получил 35 миллионов долларов, а третью позицию разделили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Ди Каприо заработал 30 миллионов долларов за съемки в «Убийцах цветочной луны», а Брэд Питт - 30 миллионов долларов за «Формулу-1».
Большинство актеров не стоят того, что вы им платите, но Круз и, возможно, Дуэйн Джонсон оправдывают свою зарплату, – приводит Variety слова неназванного руководителя одной из голливудских киностудий.
Кассовые сборы «Топ Ган: Мэверик» в прокате уже превысили миллиард долларов. Свой гонорар в 100 миллионов Том Круз получит с учетом успеха кинопроекта и за счет снижения суммы последующих гонораров за съемки в продолжении.
Пятая позиция у Дуэйна Джонсона. Картина «Черный Адам» обеспечила ему доход в 22 500 000 долларов.
На шестом и седьмом местах расположились Крис Хемсвор и Вин Дизель с гонораром в 20 000 000 за картины «Тайлер Рейк-2» и «Форсаж-10».
Девятая строчка отошла Тому Харди. Он заработал на картине «Веном 3» около 20 000 000.
Далее идет Хоакин Феникс с лентой «Джокер-2», которая принесла ему аналогичную сумму.
На одиннадцатой позиции Райан Рейнольдс. Он тоже заработал 20 000 000 за съемки в фильме «В духе Рождества».
Аналогичную сумму получил за картину «Великий уравнитель 3» Дензел Вашингтон, который оказался на двенадцатом месте.
Тринадцатая строчка у Джейсона Момоа с «Акваменом-2». Его доход составил 15 000 000 долларов.
Такую же сумму заработал Эдди Мерфи за фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз-4».
Замыкает Топ-15 самых высокооплачиваемых артистов Голливуда Крис Пайн за сиквел «Звездного пути». Эта работа принесла актеру 13 000 000 долларов.