Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров 2022-го года. Возглавил его Том Круз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Variety, за участие в съемках фильма «Топ Ган: Мэверик» он получил 100 миллионов долларов.

На втором месте - Уилл Смитт. За роль в «Эмансипасии» актер получил 35 миллионов долларов, а третью позицию разделили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Ди Каприо заработал 30 миллионов долларов за съемки в «Убийцах цветочной луны», а Брэд Питт - 30 миллионов долларов за «Формулу-1».

Большинство актеров не стоят того, что вы им платите, но Круз и, возможно, Дуэйн Джонсон оправдывают свою зарплату, – приводит Variety слова неназванного руководителя одной из голливудских киностудий.

Кассовые сборы «Топ Ган: Мэверик» в прокате уже превысили миллиард долларов. Свой гонорар в 100 миллионов Том Круз получит с учетом успеха кинопроекта и за счет снижения суммы последующих гонораров за съемки в продолжении.